Sérgio Conceição e o regresso à Champions: «Foi nesta competição que sempre estive»

Sérgio Conceição e o FC Porto estão de regresso à Liga dos Campeões, um território bem conhecido pelo treinador portista.





"Sem qualquer tipo de arrogância da minha parte, desde sempre me habituei, mesmo enquanto jogador, a ver o FC Porto nesta competição e tudo acaba por ser normal. Só no ano passado é que tivemos a infelicidade e a pouca competência de não estarmos presentes, mas foi nesta competição que sempre estive, mesmo quando era jogador. Sei que em termos mediáticos estes jogos chamam muito mais à atenção das pessoas, mas para nós jogadores e equipa técnica é exatamente igual. O meu espírito é o mesmo da semana passada ou de há duas semanas", disse o técnico portista.Conceição frisou ainda a esperança de poder acabar com a malapata dos dragões em Inglaterra, país onde nunca venceram: "É essa a minha vontade e estou convicto que vamos fazer tudo para que isso aconteça. Temos muito respeito por este adversário e pelo que o City representa nos últimos anos, principalmente com este treinador. Cabe-nos fazer o que trabalhámos para este jogo e para poder contrariar essa estatística negativa. Como vocês sabem, não sou muito dessas coisas da estatística, pois acho que cada jogo tem a sua história e não vale a pena falarmos do passado. Resta-nos trabalhar da mesma forma o jogo para o ganhar e é isso que vamos fazer."