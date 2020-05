Sérgio Conceição e o regresso ao Olival: «Obriga a falar de muitas coisas»

Sérgio Conceição admitiu que será necessária muita coordenação neste regresso do FC Porto ao trabalho no Olival esta semana.





"Este trabalho para iniciar os treinos no Olival obriga a haver muitas coisas a serem faladas, a serem trabalhadas, para que tudo aconteça de forma profissional, tal como eu gosto. Agora trabalha-se mais em casa do que no Olival. É outro tipo de trabalho. Não estamos habituados a isto. Ter 25 atletas em casa, em espaços diferentes e onde são exigidas todas as componentes que achamos que são necessárias para que o futebolista se mantenha em forma, adequar a cada espaço a utilização de todo o material que nós temos de disponibilizar para que todos tenham o mesmo registo, não é fácil", começou por dizer o técnico no programa de Facebook dos dragões 'FC Porto em casa'"Depois, neste fim-de-semana onde estamos a preparar o reinício dos trabalhos no Olival, obviamente que requer muita comunicação entre as pessoas que têm essa responsabilidade, nomeadamente com toda essa logística essencial para que os jogadores recomecem os trabalhos no seu espaço habitual de uma forma normal e natural dentro desta diferença que vivemos", acrescentou Conceição.