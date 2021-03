Sérgio Conceição e o seu futuro no FC Porto: «Convocatória, tomar banho, ir para casa...»

Sérgio Conceição preferiu não se alongar no comentário à entrevista que Pinto da Costa deu esta semana na qual sublinhou ter a "certeza" de que o treinador do FC Porto iria renovar contrato. Confrontado com as palavras do presidente, o treinador dos dragões preferiu falar no futuro... próximo.





"O meu futuro passa por fazer agora a convocatória, tomar banho, também tomo banho (risos), ir para casa, irmos para o aeroporto e depois para Portimão. Não vou comentar as palavras do presidente. Ele sabe e, como disse, estou focado nas competições que faltam, Champions e campeonato até ao final. É o mais importante neste momento", afirmou esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Portimonense (18 horas).