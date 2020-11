Sérgio Conceição e o sucesso de Jorge Jesus no Brasil: «Ajudou a abrir portas para outros»

Sérgio Conceição comentou a partida de Abel Ferreira para o Brasil para treinar o Palmeiras e deixou elogios ao compatriota.





"O Abel tem feito um percurso muito interessante e por isso é que o Palmeiras o foi buscar", afirmou ao Esporte Interativo.O treinador do FC Porto foi também questionado se aceitaria fazer o mesmo percurso de Abel."Treinador um clube brasileiro? Porque não? Eu sou treinador, não sou treinador especificamente deste ou daquele país", admitiu.Sérgio Conceição considera que o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo ajudou a abrir as portas do Brasil a outros treinadores portugueses, mas explica que não é pela nacionalidade que os técnicos lusos têm estado em destaque por todo o mundo."Os treinadores portugueses têm qualidade, como têm os treinadores de outros países. Não tem a ver com a nacionalidade, tem a ver com o trabalho que faz. Claro que não podemos esquecer que esteve há bem pouco tempo um treinador português no Brasil que conseguiu ter sucesso e isso, sem dúvida, foi importante nessa abertura de portas para que outros treinadores possam ir trabalhar para o Brasil. Mas cada caso é um caso. Nem toda a gente trabalha da mesma forma, mesmo sendo da mesma nacionalidade. A escola pode ser baseada em conceitos muito parecidos, mas cada um tem a sua forma de trabalhar e de atuar. Não é por ser português, mas pelo seu trabalho e o seu percurso, que o treinador português vai para fora", concluiu.