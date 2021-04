Sérgio Conceição e o sucesso dos sub-21: «Fiquei satisfeito com a prestação que tiveram»

Sérgio Conceição congratulou-se com o êxito da Seleção de sub-21 no Europeu e dos jogadores que o FC Porto cedeu à equipa. O treinador reconhece que muitos foram lançados por si, mas recorda que o principal é a qualidade dos futebolistas em causa.





"Eles estão em constante avaliação da minha parte. Tenho a noção de que alguns estiveram muito bem nas seleções. Vejo os jogos deles e fiquei satisfeito com a prestação que tiveram. Estava a ver os sub-21 contra a Suíça e o Rui Cerqueira mandou uma mensagem a alertar que 8 foram lançados por mim, o que me dá uma satisfação enorme. Mas tem a ver com a qualidade deles. O condimento principal é esse, por isso muitos têm jogado na primeira equipa", referiu.Será que o treinador para a olhar para estes jogadores com outros olhos? "São sempre os meus olhos. Gostei muito de ver alguns em ação. Ao não serem muito utilizados aqui eleva o nosso trabalho. O Leite e o Fábio Vieira fizeram quase a totalidade dos três jogos, tiveram uma prestação fantástica e não têm muitos minutos aqui. Sabemos o que está ali e a qualidade deles."Sérgio Conceição teve de preparar o jogo de amanhã, com o Santa Clara, sem estes e outros jogadores. "Se analisarmos a quantidade de jogadores e os minutos jogados, não há dúvida, comparando com as equipas que estão à frente e atrás de nós (Sporting e FC Porto), que os meus jogadores fizeram 1500 minutos, mais do dobro do que os outros fizeram juntos. Isso traz a sua carga. Temos muitos jogadores, nos AA e sub-21, é bom, mas por outro lado só hoje o grupo ficou completo na totalidade. Há sempre essa dificuldade. Satisfaz eles estarem nas seleções, mas há essa dificuldade."