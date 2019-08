Na antevisão ao duelo de abertura da Liga NOS, Sérgio Conceição escusou-se a comentar os elogios de Bruno Lage ao ser trabalho, até porque assumiu nem ter conhecimento daquilo que o seu homólogo benfiquista dissera. E mesmo quando foi 'atualizado', o técnico deixou claro que não dá muita importância a este tipo de comentários."Quando é que falou? Estava no treino. Não tive oportunidade de ler... Já disse em relação a pessoas do FC Porto, não é por ser o treinador do Benfica a dizer. Cada tem a sua forma de trabalhar, terá qualidades porque senão não estariam a treinar na Liga NOS. Fico por aqui, até porque não vi as declarações", começou por dizer.Em relação ao Gil Vicente, Conceição admitiu que os minhotos são uma incógnita pelo seu plantel, mas que por terem Vítor Oliveira podem causar dificuldades. "É uma equipa com várias presenças, que este ano voltou com vontade de se afirmar e de se cimentar na Primeira. Para isso foi buscar um treinador experiente. É uma equipa com muitos jogadores sem conhecimento da Liga, mas com um treinador que compensa isso pela sua maturidade, pela sua vivência nestes anos. Vamos encontrar um adversário difícil de ultrapassar, certamente.""Vou dizer aquilo que todos dizem quando estão num clube assim: queremos ganhar títulos. Mas mais importante do que isso, pois queremos essa postura, é que aconteça o que aconteceu nos últimos dois anos. Independnetemente daquilo que é um erro ou outro de jogador e treinador, que haja sempre sintonia entre público e equipa. Aproveito para agradecer a presença amanhã. Que estejam sempre ligados ao clube. É isso que espero e tenho toda a confiança. Eles reveem-se muito nesta equipa e no nosso trabalho.""Eu tive oportunidade de dizer na anterior antevisão ao jogo com o Krasnodar que nos últimos dez anos o FC Porto fez o maior número de pontos nestes dois anos. Os campeonatos começam com zero. Os pontos em disputa são os mesmos. Amanhã é importante começar a ganhar para o nosso objetivo, que é ser campeões. Esperamos dificuldades... Observámos nos particulares e na Taça da Liga, preparámos o jogo sobre isso, mas não vamos mudar. Vai ser um desafio interessante, os jogadores estão identificados e, por isso, estamos aqui para enfrentar o Gil Vicente da melhor forma".