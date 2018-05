Continuar a ler

Em relação à conversa com Jorge Jesus, Conceição partilhou aquilo que falou com o seu colega de profissão e amigo. "Já falei com ele. Disse-me que estava triste e desiludido pela situação. A final da Taça foi a conclusão de uma semana muito difícil para todos. Fez o que pôde para dar uma alegria aos verdadeiros adeptos do Sporting."



Em entrevista à SIC, Sérgio Conceição abordou o sucedido na semana passada na Academia de Alcochete , admitindo que, se fosse consigo, não saberia de que forma reagiria. O técnico do FC Porto revelou ainda ter falado com Jorge Jesus, que lhe confessou estar "triste e desiludido pela situação"."Isso é o lado negro do futebol. Isso não tem qualificação possível. Isso é vandalismo. Não sei qualificar da melhor forma o tipo de atos que essas pessoas tiveram para com os profisisonais do Sporting. Se fosse comigo não sei como reagiria, não é nada fácil.. Estou a pensar na famílias dos jogadores e dos outros profissionais… que vivem e leem os relatos… foi mesmo um terror", disse o técnico.

Autor: André Monteiro