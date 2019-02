Sérgio Conceição e os 'palpites' de Mourinho: «É criar pressão desnecessária»

Sérgio Conceição está a par dos elogios que José Mourinho fez esta semana à sua equipa numa entrevista ao Porto Canal. O antigo técnico dos dragões acredita que o FC Porto de Conceição vai ser campeão nacional e chegar aos quartos de final da Champions e o técnico dos dragões respondeu."É criar pressão desnecessária... É a opinião dele e eu respeito. É fácil falar dessa solidez, passámos a fase de grupos sem derrotas, temos feito um bom campeonato, estamos à frente, estamos nas 'meias' da Taça de Portugal, perdemos a penáltis na Taça da Liga. Continuamos com as mesmas características que fez com que tivessemos sucesso no ano passado. Acredito que vamos passar este adversário que temos pela frente na Europa e no campeonato vamos fazer o mesmo. Vamos ter uma caminhada difícil, isso vamos", disse este sábado em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães.Na mesma entrevista ao Porto Canal, José Mourinho disse que a equipa de 2003/04 do FC Porto, que conduziu à conquista da Liga dos Campeões, vencia a atual formação dos dragões, mas que "tinha de suar muito". Também questionado sobre estas palavras do 'Special One', Sérgio Conceição, respondeu... à letra."Não sei se ele [Mourinho] se referia à equipa de jogadores ou à equipa técnica, mas cinco para cinco no Olival ganhávamos. Eu, o Vítor [Bruno], o Dembélé e o Figueiredo estamos em melhor forma do que a equipa técnica do Zé [Mourinho]. E dávamos dois de avanço (risos)", disse.