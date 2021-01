Sérgio Conceição e os prémios individuais: «Quem se deslumbrar fica em casa»

Sérgio Conceição admite que janeiro vai ser um mês decisivo, mas coloca o foco apenas no imediato e o imediato passa pela receção ao Moreirense. Sobre os vários reconhecimentos que o grupo do FC Porto tem tido, o técnico recusa a ideia que isso pode trazer deslumbramento.





"Analisamos este ciclo de jogos como analisámos o que acabámos de ter em dezembro, cheio de jogos decisivos. Agora é exatamente igual. Não muda nada no nosso percurso, à medida que se vai caminhando para o fim os jogos ganham o seu peso. Estamos preparados para eles.""Representa para mim que o presidente tem tido paciência comigo e tenho-me mantido aqui no cargo. Olhando para o que é o histórico de grandíssimos treinadores que passaram por aqui, sinto-me, dentro de uma alegria normal, com um prazer grande de representar o meu clube. É tudo muito volátil. Dependemos de resultados. Mas temos de ter em conta a capacidade e qualidade de um dirigente máximo que é o nosso presidente, que tive o prazer de o ter enquanto jogador e agora como treinador. A estabilidade é importante, tenho-a tido aqui e é fundamental para que os treinadores possam fazer o seu trabalho.""Amanhã é que se vai ver se estamos bem. O futebol é um recomeçar constante. Os próximos jogos são todos decisivos. Temos sempre de trabalhar ao máximo, todos os dias aqui no Olival, para depois estarmos ao máximo nos jogos. Não acredito que haja deslumbramento, as pessoas aqui sabem da minha exigência. A Supertaça era importante e tentei ao máximo que eles rapidamente virassem a pagina. Demos boas respostas e acho que não haverá qualquer deslumbramento com prémios individuais. Quem se deslumbra fica em casa, a deslumbrar-se em casa."