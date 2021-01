Sérgio Conceição e o surto de Covid-19 no V. Guimarães: «Temos de estar atentos»

O V. Guimarães viu o jogo com o Nacional ser adiado por causa de um surto de Covid-19 no plantel, isto dias depois do encontro com o FC Porto. Questionado se este facto o preocupa, Sérgio Conceição aproveitou para pedir novamente cuidado aos plantéis, frisando que reforçou essa mesma mensagem junto do seu grupo de trabalho.





"Temos de estar atentos. Fizemos testes ontem. Somos sempre testados antes de cada jogo e ainda hoje nos lembramos que era importante reforçar a mensagem para que os atletas e todos nós estejamos o mais atentos possível. Isto não acabou, longe disso. Acredito que com estas festas natalícias se tenha verificado um aumento de casos. Da forma que estamos aqui dentro, estamos completamente protegidos. Fora daqui, há que dar continuidade a essa proteção", considerou o treinador, que comentou ainda o castigo a Otávio."O Otávio não vai ser opção para amanhã. O importante é falar do Moreirense. No último jogo, criou problemas pois foi no estágio que soube que não ia a jogo. Complicou-me a vida mas agora tive tempo para prepara a equipa. Independentemente da qualidade do Otávio, que faz sempre falta, gostamos de ter os jogadores todos disponíveis", referiu o técnico, que não quis comentar a possibilidade de também ele vir a ser castigado pelo CD no futuro. "Next", respondeu, entre sorrisos.