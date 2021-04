Sérgio Conceição comenta a possibilidade de Otávio ser chamado à Seleção Nacional

Fernando Santos abriu esta quarta-feira as portas da Seleção Nacional a Otávio e Sérgio Conceição já comentou essa possibilidade.





"Cabe ao selecionador decidir, mas nós ficamos muito contentes quando reconhecem a qualidade dos nossos jogadores. Ficaremos muito contentes se isso acontecer", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães.Sobre a presença de Zaidu e Otávio no encontro de amanhã com os vimaranenses, o treinador do FC Porto avançou: "O Zaidu vai ser muito difícil, o Otávio também mas ainda temos algumas horas para o jogo e vamos ver se podemos contar com eles".Recorde-se que, em entrevista à Rádio Renascença, o selecionador nacional assumiu que a integração de Otávio, que já tem passaporte português, é "uma possibilidade em aberto". "Tem tempo para chegar à Seleção Nacional", começou por dizer Fernando Santos, afirmando que uma chamada ainda antes do Europeu "é uma possibilidade em aberto", disse.