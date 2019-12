Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro foram ‘picados’ para o intervalo

Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro alimentaram um ‘bate-boca’ já depois do apito do árbitro para o intervalo, aquando da saída de ambos. O treinador do Belenenses SAD começou por dirigir-se a João Pinheiro, dando ideia de que se estava a queixar de alguma situação que ocorreu na 1ª parte. Foi aqui que entrou Sérgio Conceição, que se apercebeu da situação e meteu-se na conversa, passando a ser entre ele e Pedro Ribeiro a discussão mais acesa, que se terá arrastado até ao túnel de acesso aos balneários.

E se no final da 1ª parte os ânimos aqueceram entre treinadores, no final da partida foi apenas a comitiva portista a insurgir-se contra a arbitragem. Conceição, Luís Gonçalves e alguns jogadores rodearam a equipa liderada por João Pinheiro, sendo que em causa estava, sobretudo, o tempo de compensação dado pelo árbitro (cinco minutos). Aliás, depois de o 4º árbitro ter levantado a placa, foi evidente a surpresa de Sérgio Conceição, que dirigiu de imediato algumas palavras a Miguel Nogueira. De referir que a tensão vivida no final acabou por não resultar em qualquer cartão para os elementos portistas.