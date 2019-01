Sérgio Conceição: «É sempre bom ter treinadores como o senhor Keizer que vem para aqui e traz coisas diferentes»

Sérgio Conceição não se poupou nos elogios ao trabalho que o Sporting tem levado a cabo neste campeonato. Em conferência de imprensa de antevisão ao clássico de sábado (15H30), Sérgio Conceição destacou o papel de Bruno Fernandes na nova dinâmica leonina."É um jogador importante dentro da dinâmica do Sporting, sem dúvida. É um jogador com qualidade. É um jogador a ter em atenção, pelos seus movimentos. É muito inteligente", disse em conferência de imprensa.O treinador dos dragões avaliou igualmente o trabalho de Marcel Keizer à frente dos verde e brancos e as mudanças em Alvalade desde o início da época que arrancou com José Peseiro ao leme do Sporting."Tenho um enorme respeito pelo trabalho de José Peseiro, mas o ambiente não era fácil. Com o novo presidente e novo treinador, o Sporting ganhou mais tranquilidade. Há dinâmicas diferentes, mas coisas que não são fáceis de observar e descortinar. Acho que o trajeto de Keizer está a ser positivo, até porque o campeonato português não é fácil. É sempre bom ter treinadores como o senhor Keizer que vem para aqui e traz coisas diferentes. Mas estamos cada vez melhores, nós treinadores portugueses. O treinador português é criativo, inteligente e taticamente forte", afirmou recordando o encontro de treinadores "muito interessante" esta semana na Cidade do Futebol.