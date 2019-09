Sérgio Conceição e Silas: «Comecei no Olhanense com nível 3 e não foi por isso que deixei de chegar aqui»

Sérgio Conceição foi questionado este sábado sobre o facto de Silas, ontem apresentado como treinador do Sporting, ainda não possuir o 4º nível do curso de treinadores , o que, segundo os regulamentos, o impede de surgir nas fichas de jogo como técnico principal."Não tenho de me pronunciar sobre a vida dos rivais, a escolha de um treinador. Muito menos faço parte da IPDJ ou da Associação de Treinadores - sou só sócio. Quando comecei no Olhanense, também comecei com o nível 3 e não foi por isso que deixei de chegar onde estou. Fui fazendo. Hoje não me peçam para tirar o foco desta conferência que é o Rio Ave", afirmou o treinador do FC Porto.Sobre o facto de o Sporting estar em 8.º lugar na Liga e ter tido três treinadores num mês e meio Conceição não hesitou."O Sporting continua uma instituição muito grande e é sempre um candidato ao título", concluiu.