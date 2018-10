Sérgio Conceição: «Eder? Não tenho nada a explicar ao treinador do Lokomotiv»

Eder já foi orientado por Sérgio Conceição no Sp. Braga (e com direito a alguns golos apontados pelo avançado) e na quarta-feira será adversário do FC Porto na Liga dos Campeões. O antigo jogador do Lille ainda só apontou um golo pelo Lokomotiv Moscovo esta época, mas Conceição garante que não tem nada para ensinar a Yuri Semin, treinador adversário."Foi realmente um ano fantástico do Eder no Sp. Braga e também do Zé Luís. Foram dois jogadores que fizeram cerca de 30 golos. Não tenho nada a explicar ao treinador do Lokomotiv, ele saberá tanto ou mais do que eu (até porque tem mais experiência do que eu) para extrair o máximo do Eder. Já nos fez tao felizes na Selecção.