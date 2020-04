Sérgio Conceição elogia equipa técnica "muito preparada"

O passado de Sérgio Conceição em Itália fala por si e a ligação continua bem viva. Prova disso é que, depois de ter falado com Fabio Cannavaro há alguns dias, o técnico portista esteve novamente à conversa com um antigo craque italiano. Desta vez foi Christian Vieri que o convidou para um direto no Instagram, onde o treinador recordou momentos do passado e fez uma radiografia do que tem sido o seu presente. Pelo meio, elogiou quem o acompanha desde o início e que tem ajudado a somar conquistas.





"Sou treinador há 10 anos, mas as coisas estão muito diferentes de quando jogávamos. Os jogadores estão sempre em evolução. Hoje em dia temos muita gente a fazer um trabalho incrível, a todos os níveis, desde os médicos, ao pessoal da nutrição… O trabalho físico que fazemos é forte, mas a intensidade varia, mudo em função dos jogos que temos pela frente. Tenho uma equipa técnica muito preparada, que me acompanha desde o início. Conhecemo-nos todos muito bem e isso facilita o trabalho, considerou Sérgio Conceição, que explicou ainda a Vieri como têm sido as últimas épocas do FC Porto:

"Cheguei há três anos, num momento difícil para o clube que estava sem ganhar há quatro anos. Conseguimos voltar a ganhar, o campeonato e a Supertaça. O clube também tem passado por algumas difculdades financeiras, com o fair-play financeiro. Temos restrições que não são fáceis de gerir. Mesmo assim fizemos duas boas campanhas na Liga dos Campeões e agora somos líderes outra vez do campeonato."