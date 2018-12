Sérgio Conceição elogia José Gomes e pede reflexão importante sobre nível da Liga

O FC Porto recebe este domingo o Rio Ave, equipa muito elogiada por Sérgio Conceição e que deverá apresentar-se no Dragão já sem José Gomes à frente do comando técnico. Uma situação que merece uma reflexão profunda sobre o campeonato nacional, diz o treinador portista."O Rio Ave é uma equipa que tem feito um excelente campeonato, que nos últimos anos tem feito coisas muito interessantes, clube que tem evoluído bastante, sempre com equipas muito competitivas", afirmou Sérgio Conceição na antevisão do jogo com o Rio Ave.Já sobre a saída de José Gomes para o Reading , do Championship, o técnico portista é da opinião que os "bons treinadores fazem falta"."Quanto a essa situação, temos de fazer uma reflexão importante. Para se ver o nível do nosso campeonato: José Gomes luta aqui por uma competição europeia e pode trocar por uma equipa que luta para não descer na 2.ª divisão inglesa", afirmou."Os princípios estão lá. Se não for o José Gomes a orientar a equipa, sabem o que têm de fazer", disse sobre a equipa do Rio Ave para o jogo de amanhã.