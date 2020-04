Sérgio Conceição elogia o plantel: «Treino jogadores fantásticos»

Sérgio Conceição entrou de surpresa no programa 'FC Porto em casa', da FC Porto TV, para conversar com os amigos e antigos companheiros de equipa Vítor Baía e Jorge Costa. Depois de muitos elogios que recebeu da dupla de antigos capitães dos dragões, por ter devolvido a glória ao clube, Conceição fez questão de partilhar o êxito com todos os que o rodeiam, desde o presidente, aos jogadores, passando por todo o staff.





O técnico não vê a mística de outros tempos, mas destaca a qualidade, profissionalismo e dedicação do grupo que lidera."A mística era muito mais fácil antigamente, quando um treinador entrava num balneário e encontrava uma espinha-dorsal formada no clube, que conhecia a realidade do FC Porto. Hoje há uma certa dificuldade em incutir esse espírito, mas encontram-se outras facilidades, como é o profissionalismo, a dedicação, são jogadores absolutamente fantásticos aqueles que eu treino, pertenci a várias gerações e sei aquilo que estou a dizer. Hoje o jogador é mais consciente do seu trabalho, do que é necessário para se chegar ao topo", referiu Conceição.