Sérgio Conceição elogia Pinto da Costa: «É um ídolo»

Sérgio Conceição voltou a demonstrar a admiração que tem por Pinto da Costa, desta feita numa entrevista concedida ao Porto Canal. O técnico do FC Porto garantiu que o presidente dos dragões é um ídolo e agradeceu o voto de confiança.





"Mais de 20 títulos são durante a presidência do nosso presidente, é um orgulho, é um ídolo, não sou puxa-saco, não preciso disso, é a grande referência deste clube, tenho de agradecer a aposta que fez em mim num momento difícil para o FC Porto, deixa-me muito orgulhoso", referiu.Ora, Pinto da Costa também revelou a admiração pelo técnico e voltou a deixar patente a ideia de que, enquanto for presidente, Sérgio Conceição será, se quiser, treinador do FC Porto