Sérgio Conceição ‘em cima’ do auxiliar

Não foi nada fácil a vida de Vasile Florin Marinescu, árbitro assistente, principalmente durante a 1ª parte. Tudo porque Sérgio Conceição não deixou de protestar quando houve vários lances de eventual fora-de-fogo, em que o assistente não marcou ou demorou a agir. No lance do 0-1, curiosamente, Marinescu deixou correr o lance até ao fim, mas depois apontou fora-de-jogo, antes da intervenção do VAR. Seja como for, o treinador dos dragões não gostou nada da atuação do romeno e fez valer a sua visão dos factos nas três vezes em que foi chamado à atenção pelo 4º árbitro. Aliás, os protestos do técnico foram até ao túnel na saída para o intervalo, aí a protestar um lance de mão.