Sérgio Conceição em defesa de Marega: «Quantas vezes eu como treinador não meti a pata na poça?»

O jogo com o Rio Ave (triunfo por 2-0) não correu bem a Marega, que foi substituído aos 67 minutos por Evanilson, não escondendo a frustração. Para Sérgio Conceição isso "não é tema".





"Isso nem é tema. Quantas vezes eu como treinador não meti a pata na poça? Quantas vezes, os jogadores saem e as suas exibições não são de acordo com as expectativas deles e nossas? O Marega é notícia por ter sido um bicho competitivo. Há um jogo que corre menos bem e é tema de conferência. Para mim não é", referiu o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses SAD marcado para quinta-feira (19 horas).