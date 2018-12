Sérgio Conceição em risco de suspensão

Sérgio Conceição poderá ser obrigado a ver a receção do FC Porto ao Portimonense, agendada para sexta-feira e referente à 12ª jornada da Liga NOS, da bancada do Dragão. A suspensão por uma partida está prevista no regulamento disciplinar para os casos de reincidência."O treinador que, na mesma época desportiva, acumular cada série de três condenações por violação do disposto no número anterior [n.d.r.: relativo a expulsões] ou pelo ilícito previsto no artigo 140º, é punido com a sanção de suspensão por um jogo e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 20 UC e o máximo de 60 UC", pode ler-se no artigo 168º - A do documento.A expulsão de Sérgio Conceição no Bessa foi a terceira desta temporada, já depois do técnico ter recebido a mesma ordem na final da Supertaça, com o Aves, e na Allianz Cup, diante do Chaves.Também Luís Gonçalves recebeu ordem de expulsão do banco frente ao Boavista. O enquadramento disciplinar deve desaguar num castigo temporal ao diretor-geral da SAD – e não por número de partidas –, à semelhança do que também já aconteceu na última temporada.Em 2017/18, Luís Gonçalves foi castigado com 15 dias de suspensão depois de ter sido expulso no clássico entre FC Porto e Benfica, no Dragão. Já em 2016/17 tinha sido castigado com suspensões de 8 e de 30 dias, por factos ocorridos em jogos com o V. Setúbal e o Sp. Braga, respetivamente.Tanto no caso de Luís Gonçalves como no de Sérgio Conceição, o relatório de jogo de Hugo Miguel será essencial para as decisões que vierem a ser tomadas. Diga-se que, segundo Record apurou, nos relatórios dos delegados da Liga não houve referência à confusão que se instalou após a expulsão do técnico.