Sérgio Conceição emociona-se a falar de Reinaldo Teles: «É um amigo, viu-me chegar aqui com 16 anos»

Sérgio Conceição dedicou a vitória (2-0) do FC Porto em Marselha à família de Reinaldo Teles, que faleceu hoje.





"Há um misto de estar agradado com a viória e a profunda tristeza. Reinaldo era amado por todo o mundo do futebol. Daqui vai um abraço da equipa. Queríamos dedicar-lhe a vitória. Ele viu-me chegar aqui com 16 anos, é um amigo, é a vida...", disse o treinador portista, emocionado, à TVI."Jogo difícil, normal, contra uma equipa que pode ser a primeira da liga francesa. Entrámos no jogo e sentimos que o Marselha queria muito conquistar os três pontos e tinha esperança de passar. Estavam mais agressivos e intensos. Os primeiros 20 minutos, enquanto não mudei uma ou outra peça, tivemos dificuldades. Ajustámos e surgiu o golo. A segunda foi praticamente nossa. Depois da expulsão, num lance que não é por acaso num lançamento lateral, aproveitámos e conseguimos o 2-0 merecido. Fomos fazendo mudanças no jogo e os jogadores foram verdadeiros campeões. Falta um ponto e temos de continuar com qualidade", acrescentou Conceição."Não gosto da palavra gestão, gosto que a equipa esteja a ganhar e continue com os olhos postos na baliza adversária e assim gerir o jogo. É continuar com a intensidade alta para fazer mais um golo e tentar não sofrer."