Sérgio Conceição enaltece mudança na pediatria do São João e promete nova visita

Isto são boas notícias!! Em Dezembro espero visitar de novo, desta vez com mais condições e dignidade https://t.co/5Rw4HWIWZ9 — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) 5 de julho de 2019

As condições de internamento na pediatria do São João têm feito escorrer muita tinta ao longo dos últimos meses, com várias vozes a erguerem-se contra a falta de dignidade que os contentores conferem às crianças daquela unidade hospitalar e a exigerem, simultaneamente, o acelerar do processo da construção da nova ala pediátrica.Ora, face à nota emitida pela direção do São João, que dá conta de que já não há qualquer paciente de pediatria internado nos referidos contentores, Sérgio Conceição, que se fez acompanhar de Óliver, Herrera, Felipe e Brahimi numa visita em dezembro último, recorreu às redes sociais para exprimir a sua felicidade e prometer nova passagem.Eis a mensagem do treinador do FC Porto: