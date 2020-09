Sérgio Conceição: «Enquanto o presidente quiser, estarei sempre aqui e ao lado dele»

Sérgio Conceição voltou a ser eleito o treinador do ano no FC Porto, nos Dragões de Ouro, e não podia estar mais satisfeito por esse feito. Em declarações aos meios oficiais do clube, o técnico deu conta do significado deste galardão e até falou do futuro.





"Este Dragão de Ouro é muito gratificante para mim. Saí de Coimbra com 16 anos para vir para este casa, onde me formei como homem e como profissional. Cada prémio que recebo tem a ver com aquilo que dou a este clube que tanto amo. Enquanto o presidente quiser que esteja aqui, estarei sempre aqui e ao lado dele", apontou.