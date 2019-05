Sérgio Conceição: «Época é uma desilusão? Só se fosse estúpido»

Com o campeonato a entrar na reta final, Sérgio Conceição disse que o FC Porto vai dar tudo para vencer os dois jogos que faltam, alimentando a esperança de ser campeão. Questionado sobre se esta temporada está a ser uma desilusão, o treinador do FC Porto apresentou 'números' para dar a resposta."Se fosse na onda do que imprensa escreve ou as pessoas dizem se calhar era capaz de pensar nisso. Só se fosse estúpido. A época chegámos à meia final da Taça da Liga e esta à final. O ano passado atingimos as meias-finais da Taça de Portugal e agora estamos na final. O ano passado fomos até aos oitavos da Liga dos Campeões e este ano aos 'quartos'. O ano passado lutámos pelo campeonato até ao fim e este ano estamos a lutar pelo campeonato até ao fim. Não tenho nada mais a dizer", referiu.Sobre a luta com o Benfica referiu: "Matematicamente é possível. Temos de ganhar estes dois jogos, mas não dependemos de nós. Acreditamos, senão nem íamos à Madeira dar despesas ao clune."