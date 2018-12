Sérgio Conceição: «Equipa foi menos agressiva pelo cansaço acumulado»

Sérgio Conceição admitiu que o FC Porto acusou algum desgaste no jogo desta terça-feira com o Moreirense , sublinhando no entanto que foi um jogo interessante de seguir e uma vitória justa dos dragões."A primeira parte foi muito interessante. O Moreirense fez golo numa transição muito interessante, mas conseguimos criar quatro ou cinco ocasiões. Ao intervalo se estivesse 4 ou 5-1 era justo. O golo a acabar a primeira parte deu confiança ao adversário. No segundo tempo não entrámos tão bem. Faltou agressividade no jogo. Faltou alguma gestão da posse de bola. Chegámos ao 3-2, 4-2 e depois há o 4-3 num golo fantástico. A nossa vitória é mais do que justa.""Nós íamos naturalmente à procura de empatar e virar o jogo. Mérito também para o Moreirense, com certeza vão fazer um campeonato muito bom.""É natural. Depois meteu o Chiquinho, ele define muito bem, é muito acima da média no meio-campo. Nós sabíamos o que tínhamos a fazer. Foi um bom jogo, verdadeiro jogo de Taça. A equipa sentiu-se aqui e ali menos intensa, menos agressiva pelo cansaço acumulado. Foi o terceiro jogo em sete dias.""Vamos avaliar amanhã com o departamento médico."