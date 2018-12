Sérgio Conceição escapa a suspensão: CD revela o que disse o treinador no Bessa

A confusão no final do Boavista-FC Porto que valeu a expulsão a Sérgio Conceição A confusão no final do Boavista-FC Porto que valeu a expulsão a Sérgio Conceição

Sérgio Conceição vai estar no banco de suplentes da receção do FC Porto ao Portimonense, de sexta-feira. O técnico, expulso nos últimos minutos do dérbi da Invicta , de domingo, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF com uma multa de 765 euros.O treinador, segundo o relatório do árbitro Hugo Miguel, foi "expulso porque após a obtenção do golo da sua equipa, dirigiu-se ao banco da equipa visitada, festejou o golo de forma efusiva com os punhos cerrados e gritou repetidamente: 'Tomem c******, tomem c******'. Com esta atitude provocou um confronto entre jogadores e elementos oficiais de ambas equipas".A hipótese de suspensão esteve em cima da mesa, uma vez que esta foi a terceira vez que Sérgio Conceição foi expulso na presente temporada. Luís Gonçalves recebeu ordem de saída do banco na mesma partida por ter dito repetidamente: "Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha": foi multado igualmente em 765 euros e cumprirá um período de suspensão durante 16 dias.