Sérgio Conceição espera dérbi leal "dentro e fora de campo"

O FC Porto vai ao Bessa no domingo defrontar o Boavista naquele que é o 'jogo grande' da 11.ª jornada (20 horas). Sérgio Conceição reconhece que o dérbi com os axadrezados é sempre "difícil", mas assume que os azuis e brancos estão preparados."É o dérbi histórico da cidade do Porto. Espero um jogo intenso, bem disputado, de forma leal dentro e fora do campo. Estamos preparados para assumir a responsabilidade do jogo e conquistar os três pontos, que são importantes na nossa caminhada", afirmou este sábado em conferência de imprensa, na qual abordou igualmente a situação de Rui Vitória no Benfica E prosseguiu, preferindo relegar para segundo plano os números positivos dos dragões no Bessa: "Não olhamos para estatísticas. Estamos atentos a essas situações, mas não faz com que o FC Porto esteja mais ou menos confiante. Por vezes, quando um jogador me diz que precisa de jogar para ganhar confiança, eu digo-lhe que precisa de ganhar confiança nos treinos para jogar. O que damos importância é ao nosso trabalho diário, que conseguimos controlar. O momento é bom, mas é até ao próximo momento, que é o jogo de amanhã. Mantê-lo é um bom desafio para todos nos clube"."Estamos todos de acordo quando dizemos que o FC Porto tem uma grande qualidade no processo ofensivo e consegue criar várias nuances num mesmo jogo, passar por sistemas diferentes. Existe sempre uma diversidade muito grande na frente indo de encontro aos pontos fortes da equipa adversária. Temos que desmontar essa forma de defender das equipas adversárias. Pode ser dentro de um sistema ou outro, mas é possível passar do modelo mais utilizado na Liga dos Campeões, assim como o contrário. Temos como base esse trabalho e aplicamos mediante o adversário", sublinhou, não passando ao lado do castigo de Bazoer , queavançou ontem.