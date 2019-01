Sérgio Conceição espera jogo difícil com o Leixões: «É uma equipa muito aguerrida»

O FC Porto defronta o Leixões na terça-feira (19H30) em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, um encontro no qual Sérgio Conceição não espera facilidades."Espero um jogo difícil, com uma equipa de um escalão inferior, o que não é sinónimo de facilitismo. O Leixões é uma equipa muito apaixonada, muito aguerrida a jogar no seu estádio. Temos de dar o máximo para seguir às meias-finais porque é um objetivo. É perigoso por ser um jogo a eliminar. Quando o árbitro apita nota-se pouco que é um adversário de escalão inferior", começou por afirmar o treinador dos dragões antes de enumerar as qualidades do adversário."É o coletivo. Têm um ou outro jogador na frente, nomeadamente o avançado, é poderoso e tem feito muitos golos ultimamente. Têm o Erivaldo que estava no Sp. Braga B, quando eu estava no Sp. Braga. Têm o Bura atrás que é um central importante nas bolas paradas. Posso dizer que conheço a equipa toda. Estou completamente consciente daquilo que é o Leixões a jogar. Depois é este estádio mítico, que é o Estádio do Mar. É sempre muito difícil jogar lá, eu próprio já lá joguei e experiencei isso".Sobre a gestão que tem de fazer do plantel por causa do calendário apertado, Conceição confirmou que Danilo e Maxi Pereira ficarão de fora, deixando a dúvida sobre Brahimi. "Vamos ver... Os outros estão em condições. Temos de fazer os jogos que aí vêm. Não me vou alongar mais porque tenho falado no calendário todas as semanas".