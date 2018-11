Sérgio Conceição: «Espero que o Abel me cumprimente depois do jogo»

Sérgio Conceição voltou esta sexta-feira a sublinhar que o Sp. Braga, adversário do FC Porto amanhã, no Dragão, no jogo da 10.ª jornada da Liga NOS (20H30), é um forte candidato ao título de campeão nacional, mas coloca os restantes rivais numa luta acesa."O Sporting está a dois pontos, o Benfica está a 4, mas este fim-de-semana há um jogo entre os dois primeiros: isto muda tudo rapidamente! Vamos defrontar um adversário que é um candidato ao título - espero que não fiquem chateados comigo em Braga como no ano passado quando disse isto. Espero que amanhã o Abel me cumprimente depois do jogo! É um jogo entre duas equipas fortes, as melhores neste momento porque estão em primeiro, mas os outros [Benfica e Sporting] são eternos candidatos. Tenho um respeito muito grande por essas equipas e por todas as outras", afirmou o treinador dos azuis e brancos.Sobre a atual situação de Alex Telles depois do jogo de terça-feira da Liga dos Campeões, Conceição garantiu que tudo está bem com o lateral. "Faltou-lhe um bocadinho de oxigénio durante o jogo (risos), mas ele está bem como todos os outros, à exceção do Aboubakar", disse.Sobre o onze que vai amanhã apresentar no Dragão, Sérgio Conceição não abriu o jogo, mas garantiu que o facto de ter várias opções em aberto lhe dá "boas dores de cabeça"."Tento não errar muito ou pelo menos não cometer os mesmos erros. Os meus jogadores sabem que tudo o que faço é a pensar no melhor para a equipa. Havendo essas soluções de grande valia, alguém tem de ficar no banco e um ou outro terá de ir para a bancada. Eles têm sabido respeitar e entender isso de forma fantástica. Essa é a mais-valia do FC Porto".Sérgio Conceição falou igualmente do estado do relvado que criou algumas dificuldades no último jogo no Dragão."Fico meio chateado com as pessoas da relva, porque o relvado não está como costuma estar. No último jogo, na segunda parte, o relvado fez muitas poças. Temos de olhar para tudo, para todos os pormenores", disse.