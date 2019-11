Sérgio Conceição: «Espero que seja mais fácil do que na época passada»

Sérgio Conceição encontrou um bom exemplo para justificar as dificuldades que está a esperar encontrar no jogo desta noite, no Bessa. "Estou a lembrar-me do jogo da época passada, que foi resolvido nos descontos, um jogo extremamente competitivo, um Boavista não tão bem como esta época, mas cada jogo tem uma história", recordou o treinador dos dragões.

"Vamos tentar fazer com que essa história seja positiva e mais fácil do que na época passada", destacou ainda, fechando o assunto: "Mais fácil no sentido de que a vitória da época passada foi sofrida e importante e é isso que vamos trabalhar, para conseguir mais uma vitória no nosso trajeto, na nossa caminhada e no objetivo que é mais importante, que é o campeonato."