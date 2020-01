Sérgio Conceição: «Estamos em todas as frentes, temos um plantel que nos dá garantias»

O FC Porto venceu (2-4) o Desp. Chaves, em jogo a contar para a última jornada do grupo D da Taça da Liga, tendo confirmado a presença na final four da prova, onde irá bater-se com o V. Guimarães, vencedor do grupo B.

No final do encontro, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela forma como a equipa portista entrou em campo, afirmando que não gostou de algum "desleixo" que deixou com o Chaves pudesse fazer ainda dois golos.

"Se não entrássemos dessa forma podíamos complicar as coisas, o Chaves tinha seis pontos e nos tínhamos de encarar o jogo de uma forma seria, como uma final, para podermos estar na meia-final. Fizemos uma primeira parte muito boa. Na segunda parte os jogadores achavam que as coisas já estavam resolvidas e houve algum desleixo, algo que eu não gosto porque tem de haver sempre o compromisso", afirmou o técnico do FC Porto, em declarações à Sport TV.

O que a equipa tem de fazer para vencer a competição?

"Temos que resolver as coisas nos 90 minutos e depois ser mais eficazes nos penáltis. Vamos agora descansar, tivemos um ciclo de jogos muito exigentes, depois do Bessa foi muito positivo, mas fundamental para uma equipa que quer vencer todas as competições em que estamos inseridos. Estamos em todas as frentes, temos um plantel que nos dá garantias para olharmos para a frente."

"Foi um ano como tantos outros, cheio de paixão por aquilo que faço, com muito amor pela minha família e amizade pelos meus amigos, por isso, sou um homem realizado. Aproveito para desejar a toda a gente no mundo muita paz, muita saúde e também muito sucesso. Vejo, ouço muita gente que com certeza olha mais para o negativo do que para o positivo e pensam que nos abatem de certa forma, mas dá-nos mais força para seguirmos o nosso caminho", finalizou.