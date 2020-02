Sérgio Conceição estranha timing do castigo ao FC Porto: «Demorou o parto de uma criança»

Sérgio Conceição diz estranhar o timing em que o FC Porto foi castigado com um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Na antevisão ao jogo com o Portimonense, o técnico dos dragões recusou-se ainda a falar sobre Marega.





Jogo difícil diante do Portimonense...





Vamos ver... isso depende da estratégia do adversário. O treinador tem pouco de tempo de trabalho, Já defrontámos equipas na mesma situação. Temos de olhar paras individualidades, mas mais importante somos nós, é a forma como vamos quer ganhar estes três pontos importantes na nossa caminhada. Para ganhar temos de estar fortes, estar bem, e temos de fazer pela vida. Com o final do campeonato a apróximar-se, as equipas sabem que o tempo começa a encurtar em relação àquilo que são os seus objetivos. Dificuldades vai haver sempre se não estivermos no máximo.Isso é em todos os jogos. Se formos o FC Porto forte, os jogos acabam com maior ou menor facilidade por ter resultados positivos. O exemplo disso foi frente à Taça de Portugal. O Portimonense é uma equipa forte. Não nos podemos esquecer aquilo que fez num passado recente com o Folha ao comando onde fez excelentes prestações. Os jogadores são praticamente os mesmos.O próximo jogo não é? Todos os jogos são importantes. No final é que se fazem as contas. Isto é uma maratona. Há muitos obstáculos que vamos encontrar pela frente. Cabe-nos a nós ultrapassar esses obstáculos para em maio estarmos no lugar que queremos que é o primeiro. A pressão faz parte do dia a dia.Não sou dirigente. Posso vir a ser. Falo disso quando pagar o almoço.Somos alvos de críticas a todo o instante, não é por aí. Nem tudo o que gravita à volta do futebol tem de condicionar o nosso trajeto. Estamos habituados à crítica fácil. Hoje é muito fácil sentar atrás do computador e mandar um bitaite para a rede social ou para o jornal. Os comentadores falam pouco de futebol e dizem sempre a mesma coisa e quando falam dizem sempre: 'previsível, profundidade...Não tenho muito a comentar sobre isso. Posso estranhar um bocadinho o timing em que isto veio cá para fora porque já foi há 9 meses. Demorou um parto de uma criança. A FPF não se pronunciou e não me cabe a mim comentar esse tema.