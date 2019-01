Sérgio Conceição estava "engasgado": «Quando não se sabe não se devem dizer barbaridades»

A conferência de imprensa de Sérgio Conceição de lançamento do jogo com o Leixões da Taça de Portugal, encontro marcado para amanhã às 19H30, serviu ainda para o treinador do FC Porto tecer algumas considerações sobre o clássico de Alvalade e as suas escolhas, nomeadamente."O Pepe vai definir a sua utilização durante os treinos, como todos os jogadores. Não podemos é esquecer uma coisa:o Pepe esteve parado durante seis semanas. Ele vinha de uma outra equipa com ideias diferentes das minhas. É preciso ele conhecer um bocadinho melhor aquilo que são as nossas ideias. Agora, ele é experiente e já não é nenhum miúdo de 20 anos. No último jogo ele esteve no banco e, se esteve no banco, era porque estava disponível para jogar. Ouvi muito burburinho. O Sérgio Oliveira não estava no jogo porque os treinos não correram como eu queria. O Pepe também é médio, o Mbemba... Por vezes fala-se demais. Quando não se conhece fala-se demais. É preciso mais consciência. Já não estou a falar só em relação ao Pepe, estou a falar em termos do jogo de Alvalade", afirmou.E prosseguiu, quando questionado sobre a calendarização apertada dos jogos e a falta de descanso... dos treinadores. "Por vezes não há [descanso], fica limitado. Mas é isso que nos move, a paixão a esta profissão... Aligeirava um bocado se por vezes não houvesse tanta barbaridade e ignorância. Não tem a ver com a crítica, que tem de haver, até a negativa. Tem a ver com coisas fora do contexto, ao jogo jogado, à forma como entrámos em campo. Porque disseram que a equipa na 2.ª parte [do jogo em Alvalade], o FC Porto ficou equilibrado com a entrada do 3.º médio. São barbaridades! Não viram que ainda na primeira parte, o FC Porto chamou um 3.º médio, o Corona, para o meio? Nós entrámos em Alvalade da mesma forma que em outros jogos teoricamente mais fáceis, até a pressionar mais alto".