Sérgio Conceição: «Este resultado é cruel»

Sérgio Conceição: «Fizemos mais do que suficiente para nem precisar do prolongamento...» Sérgio Conceição: «Fizemos mais do que suficiente para nem precisar do prolongamento...»

O FC Porto deu tudo, mas não conseguiu sair do Jamor com a Taça de Portugal. O Sporting acabou pore Sérgio Conceição não conseguiu evitar as lágrimas."Tivemos domínio nas estatísticas. É um resultado cruel porque este é um grupo de trabalho que fez tudo para ganhar esta Taça e acabar a vencer um troféu. Era merecido. Sentimos muito o que é o clube, a nossa profissão, trabalhámos de uma forma incrível para ganhar o jogo hoje, mas mais uma vez perdemos nos penáltis. A vida é feita destas derrotas que custam muito. Mas vai tornar-nos mais fortes no futuro. E o que posso prometer é esta honestidade e sinceridade e a grande vontade de ganhar. Vai haver mais finais e mais momentos em que vamos ganhar. Neste jogo, criámos oportunidades para ganhar. O Sporting é competitivo, houve equilíbrio na fase inicial, mas a partir de dada altura tivemos mais tudo. Até ao final do jogo e até no prolongamento. É cruel. Os jogadores fizeram um trabalho fantástico. Toda a gente esteve envolvida, comprometida neste dia para conseguirmos um troféu para o nosso clube. Não chegou o trabalho que fizemos dentro de campo e na preparação. Perdemos nos penáltis, é cruel e é injusto, mas a vida é isto.""Sou igual a mim próprio, sou apaixonado pela vida, pela profissão. Vivo intensamente o que são os meus dias. A nossa família de sangue a nossa de sangue compreendem o que é a desilusão e a frustração. Mas com certeza esse sentimento temos nós todos.""É o momento. Ter a minha família no relvado triste com este momento, porque mereciam esta vitória, a família portista que já não está cá, mas é difícil para eles. Há uma frustração e um sentimento de grande injustiça. É isto. Fico muito tocado porque, se realmente tivesse alguma coisa na preparação do jogo falhado, não ficaria tão magoado. Não gosto de perder. Desta forma ainda custa mais."