Sérgio Conceição: «Este tempo assim... ainda hoje vi outro jogo num lamaçal incrível»

Para lá da análise do encontro com o Famalicão, Sérgio Conceição abordou as condições do terreno de jogo, que fez muitos jogadores escorregarem. O técnico do FC Porto falou até do jogo do Sporting, disputado num estádio no qual os dragões irão jogar... na terça-feira, para a Taça de Portugal.





"Este tempo assim, com o relvado neste estado... Ainda hoje vi outro jogo onde era um lamaçal incrível... Temos de nos adaptar, mas sinceramente não é o melhor para a espectacularidade do próprio jogo. Aliado a isso, esta habituação a uma estrutura diferente do habitual do adversário. Cabe-nos a nós desmontar essa linha defensiva. Estamos habituados, mas esperava um Famalicão mais igual ao que tem sido esta época e não assim", disse, à SportTV.