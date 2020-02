Sérgio Conceição: «Estes jogos são os mais difíceis de preparar»

O FC Porto venceu (3-0) na receção ao Académico de Viseu, em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, encontro que ficou resolvido com os golos de Alex Telles (19’), Zé Luís (64’) e Sérgio Oliveira (72’).





No final do encontro, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito por conquistar um lugar na final da prova, admitiu que os jogos da Taça exigem uma maior "preparação" relativamente "aos jogos mais mediáticos" e recusou falar já sobre o embate com o Benfica, no Jamor."Vou confessar uma coisa, estes jogos são os mais difíceis de preparar. Enquanto jogador, tive situações de jogos de Taça e, inexplicavelmente, os níveis de concentração [para estas partidas] não estão no máximo em comparação com os jogos mais mediáticos. Mesmo assim, os jogadores foram crescendo ao longo das duas partes do jogo. Penso que a vitória é merecida, cabia-nos essa responsabilidade. Estamos em mais uma final, não digo que é um objetivo cumprido, mas era algo que a equipa queria, que era estar no Jamor. Mais tarde falarei do que será esse jogo [diante do Benfica, no Estádio Nacional]", apontou o técnico dos dragões, em declarações à Sport TV."[Foi com o intuito de] Olhar para este jogo e pensar que tinha de ter jogadores com as características dos que jogaram. Sabíamos que tínhamos de procurar espaços onde dificilmente iam haver. Luis Díaz e Nakajima são jogadores com muita qualidade e que descobrem esses espaços. [As substituições] Foram a pensar neste jogo. Claramente que também olhamos para o momento. O jogo do clássico foi muito exigente, mas os jogadores que entraram foram com o intuito de ganhar o jogo.""A minha paixão e o meu amor é ganhar sempre. A Taça tem o mesmo sabor que as outras competições. Se colocasse numa balança colocaria sempre primeiro o campeonato e depois a Taça, no que toca às competições internas. Agora é preparar já o jogo com o V. Guimarães que também será muito importante para nós.""Para nós é especial, nós FC Porto, estarmos na final", finalizou.