Sérgio Conceição: «Estes são os jogadores que me dão mais garantias para vencer»

Sérgio Conceição deixou Éder Militão e Otávio de fora da viagem para a Turquia, sabendo de antemão que não poderá contar também com o castigado Corona. Não obstante, o técnico garantiu que estas alterações surgem por uma questão de estratégia para este encontro frente ao Galatasaray, não por força de o apuramento já estar conseguido."Não fazemos futurologia. Olhamos para o momento. A gestão é feita dependendo dos jogos que temos tido até agora. Existe um ou outro problema físico que as pessoas às vezes não têm conhecimento. É tudo trabalhado e feito ao pormenor. Estes são os jogadores que me dão mais garantias para vencer o jogo de amanhã", começou por dizer o técnico dos dragões esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da Champions de amanhã, na Turquia, antes de reiterar que a equipa pensa num passo de cada vez."Olhamos jogo a jogo para prepararmos os jogos da melhor forma. Sabíamos que os jogos em casa e a dupla jornada com o Lokomotiv eram importantíssimos para conseguirmos a passagem, que era o grande objectivo. Passar em primeiro lugar está à imagem daquilo que tem sido o FC Porto nos últimos anos. É um clube que a par de outros dois grandes clubes tem mais presenças na Liga dos Campeões, é um clube histórico na Europa e no Mundo, e nós fizemos o que tínhamos fazer: passar. Temos de confirmar amanhã para estarmos verdadeiramente satisfeitos com esta fase de grupos", frisou.Questionado sobre se igualar a marca histórica dos 16 pontos é algo especial, Sérgio Conceição desvalorizou. "Os dias em que entro no Olival são sempre especiais para mim. Representar este clube é especial e amanhã jogar na Liga dos Campeões é também especial. Os meus jogadores vão fazer o que têm feito para conseguirmos mais uma vez ganhar o jogo e representar o FC Porto ao mais alto nível na Liga dos Campeões. Na altura, ficámos muito contentes com esse feito, mas isso já passou. Agora como treinador é uma história completamente diferente. O sentimento é o mesmo, mas a história é diferente", sublinhou.