Sérgio Conceição: «Estou com mais azia»

Sérgio Conceição ainda não esqueceu o empate com o V. Guimarães , que permitiu o Benfica reduzir a distância para o FC Porto para 3 pontos, mas está convicto que esse resultado não vai alterar o rumo a a que a equipa se propôs."Estou com mais azia mas é igual a pressão. Perdemos dois pontos importantes. Temos consciência disso mas também que a jogarmos desta forma vamos ganhar muitos jogos e vamos ser campeões no final. Se calhar há jogos em que criamos muito menos e ganhamos 1-0, como foi no Bessa. O futebol é isto", referiu o treinador dos dragões na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Moreirense.Conceição comentou ainda a propósito da partida com os vimaranenses o anti-jogo."São situações que acontecem e muitas vezes passam despercebidas ao adepto e ao jornalistas, que não veem o que faz o apanha bolas. Nós temos a filmagem aberta, que apanha os 22 jogadores e a equipa de arbitragem e vemos alguns comportamentos que às vezes não são normais. Como viu Silas que no Jamor chamou a atenção do apanha bolas. Até falámos depois disso na Cidade do Fuebol. E existem as reposições de bolas dos guarda-redes, as paragens para o staff médico entrar em campo. O Luís Castro disse na conferência que tiveram de baixar linhas. Não houve uma equipa que tenha criado seis ou sete ocasiões claras contra o V. Guimarães como nós. Tivemos muitas situações para ganhar o. A intensidade não tem a ver com o saber jogar ou não ter posse de bola. Não me interessa a posse de bola passiva. O que eu vejo é que os adversários às vezes são obrigados a adulterar a identidade das equipas. Se eu jogasse com o FC Porto obviamente que iria ter cautelas face à intensidade que colocamos em campo. Isso é normal. O Moreirense é fiel à sua identidade. O principio da equipa passa por jogar e ir à procura da baliza adversária", referiu.