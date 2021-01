Sérgio Conceição: «Estou insatisfeito com o empate, o treinador adversário pelos vistos não»

O FC Porto empatou esta sexta-feira frente ao Benfica, 1-1, no Estádio do Dragão, e Sérgio Conceição viu um jogo competitivo, intenso e "difícil para as três equipas". No final disse que o desentendimento com Jorge Jesus foi apenas uma conversa de futebol: "Estou insatisfeito com o empate, o treinador adversário pelos vistos não"





Sérgio Conceição e Jorge Jesus desentenderam-se e acabaram clássico 'pegados'



Sérgio Conceição e Jorge Jesus desentenderam-se e acabaram clássico 'pegados'

"Taticamente o Benfica tentou defender, com Grimaldo e Nuno Tavares, sabia que a nossa ala direita é muito forte. E ao contrário do que disseram , considero que Coronafez um bom jogo, que Margea fez um bom jogo. Os meus jogadores estão de parabéns."O campeonato é longo. Temos consciência do rumo que temos e estamos convictos que vamos dar muita luta para ganhar o campeonato."