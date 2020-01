Sérgio Conceição explica ausência de Danilo frente ao V. Guimarães

Causou surpresa a decisão de Sérgio Conceição em deixar Danilo fora da ficha de jogo para o duelo com o V. Guimarães, mas segundo o técnico portista tudo se deveu essencialmente ao cansaço acumulado que o seu pupilo tem.





"Tem sido um jogador fantástico no espírito de sacrifício, um jogador à Porto. Tem jogado com uma limitação grande no joelho e tem dado tudo à equipa. Não estando a 100% achei que era melhor não arriscar e descansar", explicou, em declarações à SportTV.