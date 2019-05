Sérgio Conceição explica como aconteceu enfarte de Casillas: «No momento ficámos apreensivos»

Sérgio Conceição falou esta sexta-feira da situação de Iker Casillas e de como tudo aconteceu no treino."Em termos médicos não posso dizer grande coisa. Sei que a evolução é boa, está bem. Obviamente que a equipa sentiu isto da mesma forma como sente um problema de saúde. Sentiu como se fosse cada um deles a passar por isso. No momento ficámos apreensivos, depois soubemos o que foi. Felizmente ele está bem e a equipa está extremamemnte unida a ele e à sua família. A vida em si é o mais importante do que o resto", referiu o treinador.Sérgio Conceição explicou o momento em que tudo aconteceu. "Estávamos no meio de um exercício com dois guarda-redes a trabalhar e o Iker estava com outro tipo de trabalho. Quando senti que ele estava em dificuldade já o fisioterapeuta tinha chamado os colegas e o doutor. No momento, não achámos que fosse algo muito grave, que fosse uma indisposição. Ainda houve mais 15/20 minutos de treino. Depois o doutor ligou-me a dizer o que se tinha passado e o plantel ficou chocado", prosseguiu.O técnico acrescentou que o FC Porto "não precisa de situações destas para unir o grupo". " Temos um grupo muito unido e forte, sentiu muito esta situação. É com isto que temos de viver e agora temos de o ajudar. O Iker pode contar com a toda a gente".Conceição revelou que já falou com Casillas e que esta sexta-feira o plantel vai visitar o guarda-redes antes de ir para estágio."Neste período aconselha-se alguma tranquilidade, para que ele não seja exposto a que o coração bata mais forte, por isso tem de haver alguma atenção."