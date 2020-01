Sérgio Conceição explica conversa e defende Diogo Costa: «Não somos meninos, somos homens»

No final do jogo das 'meias' da Allianz Cup, nas quais o FC Porto venceu o V. Guimarães, Sérgio Conceição esteve durante algum tempo a falar com o guarda-redes Diogo Costa, depois de um lance do guardião que poderia ter comprometido o resultado final do encontro. Ora, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de lançamento da final de amanhã frente ao Sp. Braga, o treinador explicou a situação.





"Falei com ele sobre situações de jogo, não teve a ver com o lance. Não somos meninos, somos homens; se houvesse essas conversas parecia que éramos todos de cristal. Isto é para homens, para jogadores fortes que sentem a pressão. Ele fez o que tinha a fazer, decidiu que tinha de sair naquele lance e, na minha opinião, saiu bem. Falou na roda [depois do jogo] porque tinha de falar, estava estipulado. Fala quem falar: às vezes estamos calados, depende da minha azia (risos), afirmou.