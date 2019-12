Sérgio Conceição explica convicção na conquista no título

Sérgio Conceição foi este domingo questionado sobre as razões que o levam a estar tão convicto na conquista do campeonato mesmo vendo que o Benfica não tem perdido pontos."A qualidade quer existe no plantel e o trabalho que fazemos dão-me essa convicção", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Tondela, marcado para segunda-feira às 20h15.Conceição frisou que o FC Porto "vai tentar não perder mais pontos até ao final da época" e voltou a manifestar que está satisfeito com o plantel que tem: "A qualidade é inequívoca, existe".