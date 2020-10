Sérgio Conceição explica escolha de Uribe para os penáltis: «No treino marca dez em dez»

O FC Porto voltou a desperdiçar um penálti, desta feita no jogo com o Gil Vicente, na última jornada da Liga. Agora, foi Uribe quem não conseguiu converter o castigo máximo, permitindo uma defesa a Dénis. Ora, este facto não passou em claro na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, naquela que foi a antevisão ao jogo com o Olympiacos.





Questionado sobre o tema, o técnico explicou o porquê de ter escolhido o colombiano em detrimento de, por exemplo, Fábio Vieira, que na reta final da época passada até marcou um penálti em Tondela."Há uma ordem de marcadores de penáltis de acordo com o que trabalhamos e treinamos. O Matheus em 10 penáltis faz 10 golos no treino. Acontece. Como um defesa ou um guarda-redes cometer um erro. Errar faz parte do jogo. E eu também erro muito", atirou Sérgio Conceição.