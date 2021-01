Sérgio Conceição expressa condolências pela morte de Alex Apolinário

Alex Apolinário, jogador do Alverca, morreu esta quinta-feira. O médio brasileiro, de 24 anos, caiu inanimado em campo no domingo aos 27 minutos do jogo frente ao União Almeirim, relativo ao Campeonato de Portugal.





"Aproveito, em nome de toda a gente do FC Porto para mandar um forte abraço de condolências à família e amigos. A vida tem destas coisas, um jovem acabar desta forma não é fácil para ninguém. Um abraço", disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão marcado para quinta-feira às 21 horas.