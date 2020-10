Sérgio Conceição expulso após o apito final no Paços-FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi expulso após o apito final do Paços de Ferreira-FC Porto (3-2). O técnico dirigiu-se ao centro do terreno, em direção à equipa de arbitragem, e proferiu umas palavras que motivaram Nuno Almeida a mostrar o cartão amarelo a Conceição.





Pouco depois voltou a levar a mão ao bolso e mostrou mesmo o cartão vermelho ao treinador dos dragões.