Herrera ficou neste estado após lance com adversário

Sérgio Conceição foi expulso aos 60' do FC Porto-Aves, na sequência de protestos junto do árbitro e um dos auxiliares. O treinador portista ficou irritado pela ausência de sanção a Jorge Filipe, que atingiu Herrera na cara e deixou o capitão dos campeões nacionais a sangrar abundantemente.Após veementes protestos, com gritos pelo meio - e com Brahimi a tentar acalmar Conceição e também Luís Gonçalves -, o técnico recebeu mesmo ordem de expulsão.