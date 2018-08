A primeira parte já tinha ficado marcada por vários protestos do banco do FC Porto contra a equipa de arbitragem, designadamente pela entrada de Amilton sobre Brahimi que acabou por empurrar o extremo para fora do jogo, mas o verniz estalou de vez aos 57 minutos, quando Luís Godinho mostrou o cartão amarelo a Sérgio Oliveira na sequência de um lance em que os dragões reclamaram uma falta que terá ficado por marcar sobre Héctor Herrera à entrada da área do Aves.

Sérgio Conceição manifestou o seu desagrado de forma vincada ao árbitro assistente Ricardo Santos, ao quarto árbitro Hélder Malheiro, e depois a Luís Godinho, tal como outros elementos do banco portista, e no seguimento desses protestos acabou por receber ordem de expulsão. Gerou-se a confusão e depois de um compasso de espera, o técnico saiu do seu posto para se dirigir para um local onde estava o seu adjunto Siramana Dembélé, bem como outros elementos da sua equipa técnica.

